Juventus Pisa Under 15 2-0 LIVE | Paesanti insacca il bis!

Nella partita tra le squadre Under 15 di Juventus e Pisa, si è conclusa con la vittoria della Juventus per 2-0. Paesanti ha segnato entrambi i gol, contribuendo al risultato finale. La gara, valida per la venticinquesima giornata del campionato 202526, è stata seguita con attenzione attraverso una cronaca in tempo reale, con dettagli su moviola e tabellino.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver perso contro il Cesena, ospita il Pisa a Vinovo nel match valevole per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 15: 2-0 sintesi e moviola. 24? GOL DELLA JUVE- Lancio preciso di Freyria, Paesanti controlla bene e poi tira con il destro sul palo più lontano. Bacino al palo e gol, rete di pregevole fattura 20? VILLOSIO INSIDIOSO- Buona sgroppata del terzino che arriva...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 15 2-0 LIVE: Paesanti insacca il bis! Juventus Pisa Under 15 0-0 LIVE: Paesanti scalda le mani di Portadi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Pagelle Juventus Carrarese Under 15: bis di Paesanti, Esposito si scopre bomber, Duka una conferma perpetua-VOTIdi Fabio ZaccariaPagelle Juventus Carrarese Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata del campionato...