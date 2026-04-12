Juventus Pisa Under 15 1-0 LIVE | Nobile sfiora il raddoppio!

Nella partita valida per la venticinquesima giornata del campionato Under 15 202526, la Juventus ha battuto il Pisa con il punteggio di 1-0. Durante l'incontro, il portiere della Juventus ha sfiorato il raddoppio con un intervento decisivo. La cronaca segnala che Nobile, portiere della Juventus, si è distinto per alcune parate importanti e che il gol decisivo è stato segnato da un giocatore della Juventus.

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