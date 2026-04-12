Juventus Pisa Under 15 0-0 LIVE | Paesanti scalda le mani di Porta

Nella venticinquesima giornata del campionato Under 15, la partita tra Juventus e Pisa termina con un punteggio di 0-0. Durante l'incontro, Paesanti si è distinto per aver effettuato alcune parate che hanno messo in difficoltà gli attaccanti avversari. La sfida si è disputata senza reti, con entrambe le squadre che hanno cercato occasioni senza riuscire a concretizzarle. La cronaca si è concentrata sulle azioni di gioco e sui momenti chiave del match.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver perso contro il Cesena, ospita il Pisa a Vinovo nel match valevole per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 15: 0-0 sintesi e moviola. 6? Laruccia cerca un filtrante in area di rigore, nessun compago capisce la traccia del passaggio 5? Fase di studio fra le due squadre 1? Inizia la partita! Migliore in campo Juve:. Juventus Pisa Under 15 0-0: risultato e tabellino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 15 0-0 LIVE: Paesanti scalda le mani di Porta Juventus Carrarese Under 15 1-0 LIVE: Paesanti porta in vantaggio i bianconeriCalciomercato Juve LIVE: risoluzione per Milik? 40 milioni su Kolo Muani Perin è il nuovo portiere titolare della Juve? Quali sono le gerarchie dopo... Juventus Parma Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Monte e Paesanti al centro dell’attaccodi Fabio ZaccariaJuventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di...