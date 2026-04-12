Juventus per Lewandowski la decisione spetta al giocatore
Il futuro di Robert Lewandowski è al centro delle attenzioni nel mondo del calciomercato, con trattative che coinvolgono club in Spagna, Stati Uniti e Italia. La decisione sulla sua prossima destinazione spetta esclusivamente al giocatore, senza ancora annunci ufficiali da parte delle società interessate. La situazione resta in sospeso mentre si attendono sviluppi ufficiali da fonti vicine all’attaccante.
Il futuro di Robert Lewandowski è diventato uno dei temi più caldi del calciomercato internazionale, con un intreccio che coinvolge Spagna, Stati Uniti e Italia. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube, l’attaccante polacco si trova davanti a un bivio fondamentale che condizionerà l’ultima fase L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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