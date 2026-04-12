Juventus Palladino Caso Gatti? Non parlo degli arbitri
Raffaele Palladino ha commentato con rammarico il risultato finale della partita, senza entrare nel merito delle decisioni arbitrali. Ha comunque espresso soddisfazione per le prestazioni della sua squadra, definendola “una delle migliori gare” disputate. Palladino ha evidenziato l’impegno dei suoi giocatori, sottolineando la qualità mostrata sul campo, evitando però di parlare specificamente degli episodi legati agli arbitri o alle decisioni prese durante l’incontro.
L’orgoglio di Palladino: “Una delle migliori gare”. Raffaele Palladino accetta con amarezza il verdetto del campo, ma non risparmia elogi ai suoi per la qualità espressa. “Credo che abbiamo fatto una grande prestazione e io sono orgoglioso dei ragazzi, secondo me è una delle migliori gare da quando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Palladino: «Fatta un’ottima prestazione ma va accettato il verdetto del campo. Mano di Gatti? Sapete che non parlo degli arbitri»di Luca FiorettiPalladino a Sky: «Fatta un’ottima prestazione ma va accettato il verdetto del campo».
Palladino a Sky: «Fatta un’ottima prestazione ma va accettato il verdetto del campo. Mano di Gatti? Sapete che non parlo degli arbitri»di Luca FiorettiPalladino a Sky: «Fatta un’ottima prestazione ma va accettato il verdetto del campo».