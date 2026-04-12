Juventus Palladino Caso Gatti? Non parlo degli arbitri

Raffaele Palladino ha commentato con rammarico il risultato finale della partita, senza entrare nel merito delle decisioni arbitrali. Ha comunque espresso soddisfazione per le prestazioni della sua squadra, definendola “una delle migliori gare” disputate. Palladino ha evidenziato l’impegno dei suoi giocatori, sottolineando la qualità mostrata sul campo, evitando però di parlare specificamente degli episodi legati agli arbitri o alle decisioni prese durante l’incontro.