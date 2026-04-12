Juventus Next Gen i convocati di Brambilla contro il Guidonia | c’è un’assenza in difesa

La Juventus Next Gen si prepara ad affrontare il Guidonia con la lista dei convocati annunciata dal tecnico Brambilla. Tra i giocatori chiamati, si registra l’assenza di un difensore, mentre gli altri componenti della rosa sono stati inclusi nella formazione. La partita si svolgerà nelle prossime ore, con la squadra pronta a scendere in campo. La lista ufficiale dei convocati è stata comunicata dalla società.

Juventus Next Gen, i convocati di Brambilla per la sfida contro il Guidonia: ecco quali sono i giocatori a disposizione del tecnico. Massimo Brambilla ha diramato la lista ufficiale dei giocatori convocati per l’imminente sfida di Serie C. La Juventus Next Gen si prepara a scendere in campo allo stadio Moccagatta per affrontare il Guidonia a playoff ormai aritmeticamente conquistati. La gara, valida per la 36° giornata del girone B, è importante per migliorare il proprio piazzamento in post-season. L’allenatore non avrà a disposizione un pilastro della sua difesa, si tratta di Javier Gil Puche che ha rimediato un cartellino giallo nel recupero contro la Ternana e sarà squalificato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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