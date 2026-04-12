Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nella 36ª giornata di Serie C 202526, si è disputata la partita tra Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio. La sfida si è svolta in diretta, con aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca. Sono stati forniti dettagli sui momenti salienti dell'incontro e sui principali episodi che si sono verificati durante il match. La giornata ha visto una serie di azioni e decisioni arbitrali che hanno caratterizzato l'andamento della partita.

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