Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0 | decide una magia di Licina partita da squadra vera dei bianconeri!

Nella 36ª giornata di Serie C, la Juventus Next Gen ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Guidonia Montecelio. La rete decisiva è stata realizzata da Licina con un movimento spettacolare, contribuendo a una prestazione complessivamente convincente dei bianconeri. La partita si è svolta in un clima di equilibrio, con occasioni da entrambe le parti, e ha visto un buon livello di gioco da parte della squadra ospite.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff di Serie C, ora la Juventus Next Gen ha il compito di migliorare la sua posizione in classifica nelle ultime tre giornate di regular season. Bianconeri che ospitavano il Guidonia Montecelio al Moccagatta: vittoria per 1-0 nel segno di Adin Licina, al primo gol in bianconero. Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0: sintesi e moviola. FISCHIO FINALE 90+’5? FVS RICHIESTO DAL GUIDONIA – Sannipoli finisce giù nel contatto con Brugarello.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0: decide una magia di Licina, partita da squadra vera dei bianconeri! Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0 LIVE: magia di Licina, i bianconeri sono avanti con il primo gol del classe 2007!di Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di... Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0 LIVE: magia di Licina, i bianconeri sono avanti con il primo gol del classe 2007! Sfiora anche il bisdi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di...