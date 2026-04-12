Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE | inizia la ripresa

Nella 36ª giornata di Serie C 202526, Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio sono scese in campo con il punteggio di 0-0 all’intervallo. La partita è ripresa con le due squadre che cercano di sbloccare il risultato nella seconda frazione. La cronaca in tempo reale include azioni, moviola e aggiornamenti sul risultato, mentre i dettagli del match sono disponibili tramite il tabellino e le analisi della ripresa.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff di Serie C, ora la Juventus Next Gen ha il compito di migliorare la sua posizione in classifica nelle ultime tre giornate di regular season. Bianconeri che ospitano il Guidonia Montecelio al Moccagatta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0: sintesi e moviola. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 45? Tripla occasione Juve – Bianconeri vicinissimi al gol in questo finale di primo tempo. Ci provano Oboavwoduo (conclusione a giro sul fondo), Pagnucco (non trova la porta) e Licina (tiro respinto).🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE: inizia la ripresa Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE: fischio d’inizio del matchdi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di... Leggi anche: Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca