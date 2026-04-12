Juventus Next Gen Brambilla dopo la vittoria contro il Guidonia | Nei primi venti minuti troppo leggeri di testa poi meglio Si poteva chiudere prima il match Su Licina…

Dopo la vittoria contro il Guidonia, l'allenatore della Juventus Next Gen ha commentato la partita nel post gara. Ha osservato che nei primi venti minuti la squadra è apparsa troppo leggera mentalmente, ma successivamente la prestazione è migliorata. Ha anche sottolineato che la partita avrebbe potuto essere chiusa prima. Durante l'analisi, ha menzionato anche la situazione di un giocatore, Licina, senza fornire ulteriori dettagli.

di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, Brambilla nel post partita della sfida contro il Guidonia ha analizzato la prestazione dei suoi soffermandosi sui singoli. Nel post partita di Juventus Next Gen Guidonia Montecelio, Brambilla ha commentato così la vittoria dei bianconeri. PARTITA – «Nei primi venti minuti di gioco siamo stati probabilmente un po’ troppo leggeri di testa. Il Guidonia è partito forte, pressandoci e creandoci qualche grattacapo, anche perché sono una squadra che palleggia molto e, se non riesci ad accorciare con decisione, ti fanno correre a vuoto. È una buona formazione, capace di coinvolgere anche il portiere nella manovra, una squadra che ha costruito la sua salvezza nel girone di andata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Guidonia: «Nei primi venti minuti troppo leggeri di testa, poi meglio. Si poteva chiudere prima il match. Su Licina…» Licina Juventus, primi minuti in bianconero per l’ex gioiellino del Bayern: Brambilla gli concede i minuti finali a RavennaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: torna Licina titolare, con lui Oboavwoduo e Guerra in attacco. Le scelte ufficiali di Brambilladi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di...