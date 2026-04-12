Juventus la vittoria sull’Atalanta ha un sapore molto particolare Il Corriere dello Sport promuove i bianconeri E sulla lotta per il quarto posto evidenzia questo aspetto

La Juventus ha ottenuto una vittoria contro l’Atalanta, che viene descritta come molto significativa. Il Corriere dello Sport ha elogiato la squadra, sottolineando il ruolo positivo del mercato invernale. L’articolo evidenzia inoltre come la lotta per il quarto posto sia ancora aperta e combattuta tra più squadre. La partita ha avuto ripercussioni sulla classifica e sulla corsa alle posizioni di vertice.

di Francesco Spagnolo Juventus, l’editoriale di Massimo Gallo sul Corriere dello Sport evidenzia come il mercato invernale sta dando i suoi frutti. L’analisi. Come sottolinea Massimiliano Gallo nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, «i gol e le vittorie sono come i figli, sono tutti belli ». Ma il pesante successo per 1-0 della Juventus sul campo dell’Atalanta ha un sapore particolare, perché nasce da un piano tattico studiato a tavolino. È un traguardo preziosissimo che regala ai bianconeri la solitudine al quarto posto (aspettando l’impegno del Como), a soli tre punti dal Milan di Allegri. Il riscatto del mercato invernale La rete decisiva è un capolavoro di strategia firmato da Luciano Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, la vittoria sull’Atalanta ha un sapore molto particolare. Il Corriere dello Sport promuove i bianconeri. E sulla lotta per il quarto posto evidenzia questo aspetto Serie A, Atalanta-Juventus 0-1: i bianconeri scavalcano il Como al quarto postoAlmeno per una notte, la squadra di Luciano Spalletti conquista l’ultimo posto utile per la Champions League della prossima stagione La Juventus... Leggi anche: Corriere dello Sport: “Spalletti ribalta la Juventus: Napoli travolto, bianconeri a un passo dalla rimonta” ATALANTA - JUVENTUS CON LA CLAMOROSA VITTORIA DELLA DEA! C'ERA IL RIGORE RISULTATO GIUSTO