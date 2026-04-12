Juventus Jacobelli A Bergamo una vittoria da 60 milioni

La Juventus ha vinto la partita contro l’Atalanta, giocata alla “New Balance Arena”, e con questa vittoria si è posizionata al quarto posto in classifica, superando temporaneamente il Como. La squadra bianconera ha ottenuto i tre punti in trasferta, migliorando la propria posizione in classifica. La partita si è conclusa con la Juventus che ha conquistato una vittoria valutata circa 60 milioni di euro in termini di valore di mercato.

La Juventus espugna la “New Balance Arena” e si riprende il quarto posto in classifica, superando momentaneamente il Como. In una sfida carica di tensione e significati europei, a decidere il match è stato il più classico dei gol dell’ex: Jérémie Boga. Al 48?, l’esterno ivoriano ha approfittato di un’incertezza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Jacobelli “A Bergamo una vittoria da 60 milioni” Juventus, Bremer in vendita: fissato il prezzo da 60 milioniGleison Bremer entra ufficialmente nel novero dei sacrificabili della Juventus, segnando una rottura col passato in nome del nuovo piano di... Leggi anche: Juventus, vittoria fondamentale a Bergamo contro l’Atalanta