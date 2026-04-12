Ciro Ferrara, noto ex difensore e figura storica della Juventus, si è espresso a favore di un possibile trasferimento di Bernardo Silva nella squadra. La sua opinione si aggiunge alle discussioni sul mercato, senza ulteriori dettagli su trattative o accordi ufficiali. La questione riguarda principalmente le voci riguardanti l'interesse del club per il centrocampista.

Ciro Ferrara, ex difensore e bandiera della Juventus, ha lanciato un endorsement chiaro sul possibile arrivo di Bernardo Silva in bianconero. Intervistato sulle strategie di mercato estivo, l’ex campione ha indicato il portoghese del Manchester City come il profilo ideale per rinforzare il centrocampo di Luciano Spalletti. «Io dico sì L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Ferrara promuove Silva

Juventus: tentativi concreti per SilvaLa Juventus di Luciano Spalletti accelera sul mercato estivo 2026 e lancia un assalto deciso a Bernardo Silva.

Leggi anche: Juventus-Silva : assalto bianconero