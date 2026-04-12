Juventus corsa con il Manchester City per Hjulmand

La Juventus sta seguendo con attenzione il centrocampista portoghese, considerato un possibile acquisto per la prossima stagione. La società bianconera ha messo nel mirino il giocatore, ma non è l’unica interessata: anche il squadra inglese, allenata da un club di Premier League, sta valutando il suo profilo. La trattativa tra le parti sarebbe ancora in fase preliminare, mentre le due società monitorano da vicino la situazione.

Mercato Juve: nel mirino c’è Hjulmand, ma la sfida è con il Manchester City. La Juventus guarda al Portogallo per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano A Bola, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Morten Hjulmand, attuale capitano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, corsa con il Manchester City per Hjulmand Guardiola ammette che la corsa al titolo è “complicata” con l’inciampo del Manchester City contro il West Ham2026-03-15 11:49:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Le speranze di titolo della... Premier League, è sfida totale: Arsenal e Manchester City in corsa per il titolo l duello tra Mikel Arteta e Pep Guardiola si fa sempre più avvincente: l’Arsenal, a 61 punti, prova a difendere il primato dall’assalto del...