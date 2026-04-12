Juventus | colpo pesante all’Atalanta

La Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta in una partita valida per la corsa alla Champions League, disputata sabato 11 aprile 2026. Il gol decisivo è stato segnato da Jérémie Boga all’inizio del secondo tempo, pochi minuti dopo il fischio di inizio della ripresa. La sfida si è svolta sul campo difficile della squadra di casa.

La Juventus ha centrato un colpo pesantissimo nella corsa alla Champions League. Sabato 11 aprile 2026, sul difficile campo dell’Atalanta, i bianconeri si sono imposti 1-0 grazie a un gol di Jérémie Boga realizzato pochi minuti dopo l’intervallo. Tre punti fondamentali che riportano la squadra di Luciano Spalletti al quarto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: colpo pesante all’Atalanta Leggi anche: Atalanta-Juventus 0-1. L'ex Boga firma il colpo Champions della Signora Colpo Juventus a Bergamo: Boga firma il successo sull’AtalantaBergamo non è mai una tappa banale, ma la Juventus dimostra di saper soffrire e colpire al momento giusto. #juventus #atalanta #coppaitalia