Juventus | Boga sostituto di Vlahovic?

La Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta, grazie a un gol di Jérémie Boga poco dopo l’inizio del secondo tempo. La squadra di casa ha concluso la partita con tre punti che potrebbero risultare decisivi nella corsa alla qualificazione in Champions League. La rete di Boga ha permesso ai bianconeri di superare momenti di difficoltà e di mantenere la posizione in classifica.

La Juventus ha conquistato tre punti fondamentali nella corsa Champions League vincendo 1-0 sul campo dell’ Atalanta grazie alla rete di Jérémie Boga poco dopo l’intervallo. Un gol pesantissimo che non solo ha regalato la vittoria in una trasferta storicamente ostica, ma ha confermato il francese come uno degli uomini in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Boga, sostituto di Vlahovic? 30 milioni già pronti per l’estate, la Juventus ha scelto il sostituto di VlahovicLa Juventus è già concentrata su quelle che potrebbero essere le mosse di mercato in vista della prossima stagione. Juventus-Genoa, probabili formazioni: gioca Boga o Vlahovic?Le probabili formazioni di Juventus-Genoa, in campo alle 18 allo Stadium (in tv sia su Dazn che su Sky e Now). Juventus - La richiesta disattesa di Spalletti