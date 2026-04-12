Juventus Boga premiato come MVP di Atalanta-Juventus

Durante la partita tra Atalanta e Juventus, Jérémie Boga si è distinto per le sue prestazioni e ha ricevuto il riconoscimento come Panini Player of the Match. La serata a Bergamo ha visto il calciatore protagonisti di un rendimento che ha attirato l’attenzione, portando alla premiazione ufficiale da parte del marchio Panini. La sua prestazione è stata riconosciuta come determinante nel corso del match.

Jérémie Boga premiato come Panini Player of the Match. La serata magica di Jérémie Boga a Bergamo è stata ufficialmente consacrata dal premio Panini Player of the Match. L’attaccante della Juventus, autore del gol vittoria contro la sua ex squadra, è stato scelto come il miglior giocatore della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Boga premiato come MVP di Atalanta-Juventus Boga è l’MVP della Serie A del mese di marzo! Quando verrà premiato dalla Lega e tutti i dettaglidi Luca FiorettiBoga MVP del mese di marzo: arriva il meritato riconoscimento ufficiale assegnato dalla Lega Serie A al talentuoso esterno della Juve... Atalanta-Juventus, i convocati di Spalletti: subito Holm e Boga, Yildiz c’èLa Juventus ha ufficializzato la lista dei convocati per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma questa sera al Gewiss... Radioestadio 11/04/2026 Real Sociedad - Alavés