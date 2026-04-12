Juventus | Boga asso nella manica

Il tecnico ha scelto di schierare Boga come attaccante titolare in una partita importante, confermando la sua fiducia nell'ala. Il giocatore ha risposto con una prestazione significativa, contribuendo con un gol e diverse occasioni da gol. La decisione di puntare su Boga ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre il risultato ha rafforzato le scelte del mister. La partita si è conclusa con una vittoria della squadra, grazie anche all'apporto del nuovo elemento in attacco.

Luciano Spalletti ha vinto una delle sue scommesse più azzeccate della stagione. In un attacco che ha sofferto per tutta l’annata (tra gli infortuni ricorrenti di Dusan Vlahovic e le difficoltà realizzative di Jonathan David e Lois Openda), l’allenatore toscano ha trovato la soluzione a sorpresa nel francese di origini L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Boga, asso nella manica Leggi anche: Boga cambia la Juve: l’asso nella manica di Spalletti per il derby con l’Inter Insostituibile Rabiot. L'asso nella manica del gruppo rossoneroPrimo indizio: all'esordio del Milan con la Cremonese a San Siro, assente giustificato (era ancora tesserato con il Marsiglia); secondo indizio:...