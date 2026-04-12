Juventus adesso il terzo posto del Milan è a soli 3 punti

Nel fine settimana di Serie A, la Juventus ha approfittato di una vittoria per ridurre le distanze dal Milan, ora a soli tre punti di distanza in classifica. Il match ha visto i bianconeri avvicinarsi al terzo posto, che prima era più distante. La situazione del campionato si è così modificata, rendendo più interessante la lotta per le prime posizioni e l’accesso alle competizioni europee.

L’occasione è ghiotta: la Juventus mette nel mirino un Milan in crisi. Il weekend di Serie A ha rimescolato completamente le carte nella corsa per l’Europa che conta. Mentre la Juventus espugnava Bergamo con una prova di forza e cinismo, il Milan crollava clamorosamente a San Siro, travolto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, adesso il terzo posto del Milan è a soli 3 punti Serie a femminile. Tris nerazzurro in casa del Sassuolo. Adesso la Roma è a soli quattro puntiL’Inter femminile vince 3-0 sul campo del Sassuolo nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A e si avvicina alla vetta della classifica con... Prova di forza della Futsal. Adesso è al terzo postoUna gara da squadra vera, da cuore bianconero: solida, concreta, un successo meritato quello della Futsal Cesena per 1-2 a Reggio Emilia, una... Juventus vs AC Milan