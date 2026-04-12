La Juventus ha ottenuto una vittoria importante a Bergamo, che le consente di consolidare la sua posizione in classifica e di avvicinarsi al Milan, staccando definitivamente l'Atalanta. La squadra, nonostante alcune difficoltà, ha dimostrato di essere ancora in corsa per un posto in Champions League. Il tecnico della squadra avversaria ha commentato che il prestigio continentale non rappresenta un semplice obiettivo economico.

Torino, 12 aprile 2026 – La Juventus c’è, anche soffrendo. La vittoria di Bergamo rilancia i bianconeri, stacca definitivamente l'Atalanta e riavvicina sensibilmente il Milan. Ora la palla passa al Como, impegnato stasera contro l’Inter. La squadra di Luciano Spalletti è momentaneamente quarta in classifica e nel mirino ha pure il terzo posto del Milan, battuto dall’Udinese e giunto alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Insomma, tutto in discussione. Non è stata una partita facile quella della New Balance Arena, ma a sei giornate dalla fine ogni vittoria è importante e non conta in che modo la si ottiene. Mezz’ora di...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, ora la Champions è reale. Spalletti: “Non è un bancomat, ma prestigio”

Due Juve per la Champions: Spalletti può ora contare su una rosa extralargeIl mercato è chiuso, ma la Juventus continua ad "acquistare" munizioni per la volata Champions.

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