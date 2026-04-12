Juve l’oro di Boga e Holm | la vittoria delle idee sui milioni

La Juventus ha concluso un mercato in cui ha puntato su giocatori meno costosi rispetto alle stagioni passate, tra cui Boga e Holm. I due hanno contribuito alla vittoria della squadra con le loro prestazioni in campo, dimostrando come le scelte tecniche abbiano prevalso rispetto alle spese elevate. La scelta di investire su profili diversi rispetto alle logiche di mercato tradizionali ha portato a un risultato positivo, ribadendo il valore delle idee rispetto ai milioni.

In un’epoca in cui il calcio si misura spesso attraverso la potenza di fuoco dei bilanci, la Juventus ha ritrovato se stessa nel riflesso di uno specchio inaspettato. La vittoria contro l’ Atalanta, snodo vitale per la riconquista di un posto nell’Europa che conta, non porta la firma dei colossi da prima pagina, ma quella sottile e quasi silenziosa dei “figli del mercato di riparazione”. Il gol di Boga, ispirato dall’assist di Holm, non è solo un evento numerico sul tabellino: è il manifesto di una metamorfosi. Mentre la piazza ancora si interroga sull’identità di una squadra in perenne ricostruzione, il campo ha restituito una verità tagliente: il futuro bianconero, oggi, ha il volto di chi è arrivato sottovoce, quasi per fare di necessità virtù.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, l’oro di Boga e Holm: la vittoria delle idee sui milioni Calciomercato Juve, Spalletti promuove Boga e Holm: il pensiero del tecnico sui due nuovi arrivatiBernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…». Convocati Juve per l’Atalanta: prima chiamata per i nuovi arrivati Boga e Holm, la lista completa di SpallettiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...