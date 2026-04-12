Juhwan AxMxP si ferma | stop improvviso per gravi problemi di salute

Il cantante Juhwan, membro del gruppo AxMxP, ha annunciato di dover sospendere tutte le sue attività a causa di problemi di salute. La decisione è stata comunicata senza specificare la natura del problema, ma si tratta di una questione che richiede un impegno totale per il recupero. La pausa riguarda tutte le attività legate alla musica e agli impegni pubblici dell'artista.

Il cantante Juhwan, membro degli AxMxP, interromperà ogni attività lavorativa per affrontare un problema di salute. La diagnosi di vertigine parossistica benigna da posizione è arrivata dopo una visita specialistica avvenuta il 5 aprile, costringendo l'artista a un periodo di riposo forzato e stabilità per evitare peggioramenti. La gestione clinica del caso è stata comunicata ufficialmente dalla FNC Entertainment in data 10 aprile. Secondo quanto riferito dai medici, le condizioni attuali di Juh .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juhwan (AxMxP) si ferma: stop improvviso per gravi problemi di salute Roberto Vecchioni si ferma per problemi di salute: rinviate alcune date del tourRoberto Vecchioni è stato costretto a fermarsi temporaneamente per alcuni problemi di salute. Leggi anche: Roberto Vecchioni costretto a rinviare i concerti per problemi di salute, il tour si ferma per due mesi