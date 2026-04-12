Cortona ci ha preso gusto con "Affari Tuoi". Dopo il pacchista Tommaso Sadini, che da una settimana rappresenta la città etrusca nel celebre game show di Rai Uno condotto da Stefano De Martino, venerdì sera è toccato a Lorenzo Cherubini — in arte Jovanotti — portare il nome di Cortona sul palcoscenico televisivo più visto d’Italia. Una serata speciale, quella del 10 aprile, che ha visto il cantautore giocare in coppia con Gianni Morandi davanti a milioni di telespettatori. Il nome di Cortona ha risuonato più e più volte nello studio: lo stesso De Martino, nel presentare il suo ospite, lo ha citato con la familiarità di chi sa bene dove abita uno dei cantautori più amati d’Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Jova con la figlia in tv. Ospiti di "Affari tuoi"

Ad Affari Tuoi, Natale accetta l’offerta: “Mia figlia mi ha detto di tornare con i soldi”, poi la beffaNella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 4 febbraio, la partita di Natale dalla Lombardia insieme al figlio Alessandro.

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