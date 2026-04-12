jihad martirio e bombe dove nasce la radicalizzazione dei giovani stranieri in italia

Tra il 2020 e il 2024, in Italia sono stati arrestati 73 persone con l’accusa di terrorismo di matrice jihadista, secondo i dati raccolti da Europol. La questione della radicalizzazione tra i giovani stranieri nel paese ha attirato l’attenzione, con approfondimenti su come si sviluppano i percorsi che portano a coinvolgimenti estremisti. Le autorità hanno notificato diverse operazioni di prevenzione e repressione in questo ambito.

Secondo i dati di Europol, dal 2020 al 2024, in Italia, 73 soggetti sono stati arrestati perché accusati di terrorismo di matrice jihadista. Tra questi, una considerevole percentuale è rappresentata da giovani stranieri e ragazzi di seconda generazione. Le cronache recenti documentano questa problematicità. Nei giorni scorsi, la Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha disposto il fermo di due cittadini tunisini di 19 e 22 anni con l'accusa di apologia di terrorismo. Inneggiavano alla jihad e al martirio religioso, scrivevano sui social network di voler «mandare all'inferno» i miscredenti, minacciando di colpire le «loro città sporche» e le «loro sporcizie politeiste».🔗 Leggi su Iltempo.it

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