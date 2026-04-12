Jasper Stuyven stoico | Orgoglioso del podio ero al limite ma ho continuato a crederci

La 123ª edizione della Parigi-Roubaix si è conclusa con la vittoria di Wout Van Aert. Tra i partecipanti, Jasper Stuyven ha concluso la gara sul podio, dichiarandosi soddisfatto e orgoglioso del risultato raggiunto. Il ciclista ha spiegato di essere stato al limite, ma di aver mantenuto la fiducia in sé stesso fino alla fine. La corsa si è svolta su un percorso caratterizzato da tratti impegnativi e terreni sterrati.

Si è conclusa con lo straordinario successo di Wout Van Aert la 123esima edizione della Parigi-Roubaix. La terza Classica Monumento della stagione è stata un flusso di emozioni fino al traguardo con cadute, forature, continui inseguimenti e per finire la volata finale. Dopo 258.3 chilometri di pavé e spettacolo, Tadej Pogacar cede in volata nel velodromo a Van Aert che risorge e vince la sua prima “Inferno del Nord”. La Roubaix non è solo forza fisica e mentale ma anche fortuna. Le forature hanno mietuto nel corso della gara numerose vittime e per Mathieu Van der Poel sono state letali. Il tre volte vincitore fora nella Foresta di Arenberg, finisce a 2? dalla testa e tenta un incredibile inseguimento che non va a buon fine.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasper Stuyven stoico: “Orgoglioso del podio, ero al limite ma ho continuato a crederci” Leggi anche: Charles Leclerc orgoglioso del podio a Suzuka: “Me lo sono dovuto sudare, ho tenuto bene nel duello con Russell” Leggi anche: “Ho fatto l’animatore ma ero scarsissimo, non come Pintus o Fiorello. Io sono più antipatico. Se ho mai rischiato le botte? Sì, al Campionato del mondo di tiro al piattello”: così Filippo Giardina