Jasmeen nominata Alfiere della Repubblica

Una giovane donna è stata nominata Alfiere della Repubblica, ricevendo il riconoscimento ufficiale per il suo impegno. In un'intervista ha dichiarato di voler diventare scrittrice o poetessa, anche se riconosce le difficoltà associate a questi obiettivi e non li ha mai considerati come priorità assoluta. La nomina e le sue parole sono state riportate da fonti ufficiali.

"Il mio sogno? Diventare scrittrice o poetessa, ma so anche quanto sia difficile; quindi, non l’ho mai messo come piano A. Sono anche appassionata di diritto quindi all’università farò Giurisprudenza e mi piacerebbe diventare un notaio". Il sorriso dolce, l’anima poetica e le idee chiare: Jasmeen Kaur, 16 anni, frequenta la III P del liceo Fanti di Carpi – indirizzo economico sociale – ed è tra i nuovi 28 Alfieri della Repubblica insigniti dal presidente Sergio Mattarella. Nata in India, dall’anno scorso è diventata cittadina italiana dopo essere arrivata nel nostro Paese all’età di 4 anni. Vive a Fabbrico con la famiglia e frequenta il liceo carpigiano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jasmeen nominata Alfiere della Repubblica La poetessa Jasmeen Alfiere della Repubblica a 16 anni: “Racconto in versi i pensieri dei giovani”Reggio Emilia, 11 aprile 2026 – “Sono fiera di me stessa e mi sento davvero importante a ricevere questo riconoscimento che desideravo. Una casertana nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente MattarellaIl Presidente della Sergio Mattarella ha conferito alla casertana Emilia Zarrone l'Attestato d'Onore di Alfiera della Repubblica.