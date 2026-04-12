Jannik Sinner festeggia la vittoria a Monte-Carlo ballando con i raccatapalle VIDEO

Jannik Sinner ha vinto il Monte Carlo Masters battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(5), 6-3. La partita è durata 2 ore e 15 minuti ed è stata influenzata dalle condizioni di vento. Dopo la vittoria, il tennista ha festeggiato ballando con i raccatapalle, un gesto che ha attirato l’attenzione.

Jannik Sinner vince il Monte Carlo Masters battendo in finale Carlos Alcaraz 7-6(5) 6-3 in 2 ore e 15 minuti, in una partita condizionata dal vento. Per l’azzurro è il primo Masters 1000 sulla terra battuta e un successo che vale anche il ritorno al numero 1 del mondo, con 110 punti di vantaggio sullo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Masters 1000 Montecarlo 2026, il tabellone di Jannik Sinner: esordio contro un francese, Zverev nell’eventuale semifinale. Djokovic duro su Sinner: “C’è un’incoerenza con altri casi, il sistema non funziona.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Sinner, Monte Carlo: Jannik palleggia con un piccolo tifoso insieme a ZverevUn po' di relax prima dell'inizio del Master 1000 di Monte Carlo: Sinner e Zverev palleggiano con un piccolo tifoso in un campo ridotto e... Cinque buoni motivi per non perdere la finale di Monte Carlo fra Jannik Sinner e Carlos AlcarazPrima volta nel Principato Carlos Alcaraz ha vinto qui lo scorso anno, Sinner è invece per la prima volta in finale. Il caos dello champagne di Jannik Sinner e la gioia dei ragazzi del ballo dopo la gloria di Miami