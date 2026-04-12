Durante una recente partita, Jannik Sinner ha permesso a Novak Djokovic di superare un record di Roger Federer. La performance del tennista italiano ha inciso direttamente sulla classifica del giocatore serbo, contribuendo al raggiungimento di un nuovo traguardo. La sfida tra i due atleti si è svolta in un torneo internazionale, con Sinner che ha vinto un set contro Djokovic. La partita ha avuto ripercussioni sul ranking mondiale di entrambi i tennisti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jannik Sinner ha avuto un ruolo significativo nel permettere a Novak Djokovic di superare un altro traguardo raggiunto in precedenza da Roger Federer. Sebbene Djokovic non sia presente al Monte Carlo Masters di questa settimana, la sua assenza ha creato opportunità per altri giocatori. Uno di questi, Felix Auger-Aliassime, ha raggiunto i quarti di finale, la sua miglior performance al torneo. Nonostante ciò, la sconfitta di Auger-Aliassime contro Sinner ha consentito a Djokovic di registrare un nuovo successo, superando un importante record di Federer.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner consente a Djokovic di superare un altro record di Roger Federer.

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