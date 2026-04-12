Jannik prende tutto salutate il capolista | Sinner-Alcaraz le reazioni social

Durante il torneo Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz in due set, con i punteggi di 7-6 e 6-3, conquistando così il titolo. La vittoria ha suscitato numerosi commenti sui social, tra cui frasi come

Jannik Sinner trionfa nel Masters 1000 di Montecarlo grazie alla vittoria su Carlos Alcaraz in due set, con il punteggio di 7-6 6-3. I social impazziscono per l'azzurro, che non solo batte il rivale spagnolo sulla terra rossa, ma torna anche a essere il numero uno del ranking Atp. Queste le reazioni social a Sinner-Alcaraz.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Jannik prende tutto", "salutate il capolista": Sinner-Alcaraz, le reazioni social "Novak ringiovanito di 10 anni" e "Jannik, cosa ti succede?": le reazioni social a Djokovic-SinnerSi ferma in semifinale il sogno di finale agli Australian Open per Jannik Sinner. “Alcaraz, solo applausi”, ma “il vincitore morale” è…: le reazioni social di Alcaraz-DjokovicDopo una battaglia da centurione, Novak Djokovic si inchina a Carlos Alcaraz nella finale dell’Australian Open: lo spagnolo vince così il suo primo...