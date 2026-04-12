Una folla di fan si riunisce davanti all’Uber Eats Music Hall di Berlino, indossando abiti ispirati a Michael Jackson, tra cui cappelli neri, calzini bianchi, mocassini e giacche di pelle rossa. La giornata soleggiata si apre con questa scena colorata, dove la fila si estende fino a un muro ricoperto di graffiti. Tra i presenti, si distingue un uomo che afferma di essere il nipote del celebre artista, promettendo di mostrare “la sua anima”.

Fedora nero, calzini bianchi, mocassini, giacca di pelle rossa. C’è una lunga fila di fan vestiti come Michael Jackson all’ingresso dell’Uber Eats Music Hall di una soleggiata Berlino che arriva fino a una porzione del muro oggi ricoperto di graffiti. Sono in attesa di poter entrare alla Global Fan Celebration dedicata all’artista in vista dell’uscita di Michael, il biopic diretto da Antoine Fuqua nelle nostre sale dal 22 aprile. Un progetto da 155 milioni di dollari annunciato nel 2019 e dedicato a una parentesi precisa della vita della pop star. Dagli inizi con i Jackson 5 fino al successo della carriera solista raggiunta grazie a dischi memorabili come Thriller e Bad.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Jackson: la saga continua: "Sono il nipote di Michael. E vi mostro la sua anima"

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