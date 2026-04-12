Dal 13 aprile, le attività formative nelle 11 sedi tra Bergamo e Milano delle tre fondazioni ITS continuano senza interruzioni. Non sono state prese decisioni di sospensione o chiusura, e le attività proseguono normalmente. La situazione rimane ancora aperta, senza ulteriori comunicazioni ufficiali che indicano eventuali cambiamenti nel calendario o nelle modalità di svolgimento dei corsi.

Niente sospensione, dal 13 aprile, delle attività formative nelle 11 sedi tra Bergamo e Milano delle Fondazioni Its JobsAcademy Lombardia e Italia, Ikaros e Et Labora, ma la partita è ancora aperta. I presidenti delle quattro realtà, Lorenzo Merlini Manzoni e Giovanni Santini, in una nota hanno respinto integralmente le ricostruzioni diffuse nelle comunicazioni della Regione, in cui si prospetta uno stato di indebitamento eccessivo o addirittura di insolvenza delle Fondazioni: in trent’anni, "non è mai stato approvato o depositato in Prefettura un bilancio in perdita. Gli indicatori economici e patrimoniali risultano tuttora in linea con i principali parametri di riferimento del settore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Its professionali: "Le attività non si fermano"

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