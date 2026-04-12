Italian Uppercut #224 – SIW Giorno del Giudizio 2026 Parte 1 Report

Il 29 marzo si è tenuto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze l’evento intitolato “Giorno del Giudizio 2026”, che ha dato il via alla prima parte di un report dedicato alla scena italiana. L’appuntamento ha coinvolto vari partecipanti che hanno discusso di temi legati al futuro e alle sfide del settore. L’evento è stato registrato e sarà seguito da ulteriori approfondimenti nel corso delle prossime settimane.

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, con la prima parte di “Giorno del Giudizio 2026”, andato in scena lo scorso 29 Marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Teatro Cartiere Carrara praticamente quasi Sold out (con 800 presenti) per lo show più atteso dell’anno in SIW. Tutte le principali cinture in palio, una faida che sta per chiudersi e una Superior Rumble che incoronerà lo sfidante del Superior Italian Champion a Colossal 2026. Dopo un video che introduce i match e i protagonisti, è tempo del primo Match Titolato della serata: Match #1 – TLC Match for SIW Tag Team Championship Il Credo (Ivan Sanzio & Alessio Moro) (c) Vs Il Circo Guapo (Elia Piddu & El Ghepardero Especial) Lo scontro decisivo fra il Culto del Sanzio Padre e il folle Circo della SIW.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Italian Uppercut #224 – SIW “Giorno del Giudizio 2026” Parte 1 Report Italian Uppercut #221 – SIW “System 200” Parte 1 ReportNuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, con il Report della prima parte di SIW System 200”, andato in scena la scorso 21... Italian Uppercut #216 – RWA New Era Report Parte 2Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, con la seconda parte (la prima la trovate QUI) del Report di RWA New Era, andato in...