Italia-Ungheria oggi World Cup pallanuoto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi ad Alessandropoli, in Grecia, si conclude la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup di pallanuoto maschile 2026. Il match tra Italia e Ungheria si svolgerà nel terzo e ultimo turno del Gruppo C, con orario e modalità di visione ancora da definire. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming.

La seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia, oggi, domenica 12 aprile, si chiuderà con il Settebello che, nel terzo ed ultimo turno del Gruppo C, affronterà l’Ungheria. La sfida tra azzurri e magiari sarà la quarta ed ultima del programma odierno ed avrà inizio alle ore 14.00 italiane: le due squadre hanno vinto i rispettivi gironi nella prima fase, ma nel secondo il Settebello è a quota 3, mentre l’Ungheria è ancora al palo. Per il match tra Settebello ed Ungheria della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV (piattaforma a pagamento), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Ungheria oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming Italia-Spagna oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad... Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad...