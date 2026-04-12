Italia | Stefano ferito da un colpo di pistola e abbandonato così Atroce!

Nella serata di ieri, un uomo di 50 anni è stato colpito da un proiettile al collo e successivamente abbandonato in strada a Copertino, in provincia di Lecce. L’uomo è stato trovato privo di sensi e trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La polizia sta conducendo indagini per accertare le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Un uomo di 50 anni è morto nella serata di ieri a Copertino, in provincia di Lecce, dopo essere stato colpito da un proiettile al collo. Il caso è ora al centro di un’indagine dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. La sparatoria e il trasporto in ospedale. L’uomo deceduto si chiamava Stefano Tomeo. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta in via Nino Bixio, alla periferia della cittadina. Non è ancora chiaro se il ferimento sia avvenuto sul posto o al termine di una lite iniziata altrove, ipotesi che resta tra quelle al vaglio degli investigatori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia: Stefano ferito da un colpo di pistola e abbandonato così. Atroce! Napoli, 22enne ferito da un colpo di pistola ai Quartieri SpagnoliAgguato in via Santa Maria Ogni Bene, nei Quartieri Spagnoli: il giovane è stato colpito al gluteo destro. Leggi anche: Agguato nel Salento: imprenditore ferito da un colpo di pistola all'interno della sua azienda