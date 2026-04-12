Italia scoperta horror Teneva il cadavere della madre in casa così

A Muggia, in provincia di Trieste, i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di un’anziana all’interno di un’abitazione. La scoperta si è resa possibile durante un intervento di routine, che ha portato alla luce la presenza del cadavere, rimasto in casa per diversi anni. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze e le cause della morte. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale.

Una scoperta sconvolgente arriva da Muggia, in provincia di Trieste, dove i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di un’anziana rimasto per anni all’interno di un’abitazione. La donna, morta all’età di 84 anni, si trovava nella camera da letto, nascosta sotto un cumulo di vestiti e coperta da un impermeabile. A vivere nello stesso appartamento era la figlia, una 57enne, che avrebbe convissuto con il cadavere per oltre due anni senza mai denunciarne il decesso. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo la segnalazione di una persona preoccupata, che da tempo non aveva più notizie dell’anziana e ha deciso di chiedere verifiche.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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