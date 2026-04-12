Italia padrona della maratona di marcia anzi no | penalizzazioni dopo la festa Fiorini seconda azzurre d’argento
L’Italia aveva celebrato la vittoria nella maratona di marcia, ma successivamente sono state annunciate penalizzazioni che hanno modificato il risultato finale. Le atlete brasiliane De Sousa e Vicentainer, che avevano concluso davanti all’ecuadoriana Ordonez, sono state penalizzate di quattro minuti. Fiorini si è piazzata seconda, mentre le rappresentanti italiane hanno conquistato la medaglia d’argento. La situazione ha suscitato sorpresa tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.
AGGIORNAMENTO ORE 16.10. L’Italia aveva già festeggiato la vittoria, poi è arrivata la doccia fredda: le brasiliane De Sousa e Vicentainer sono state penalizzate di quattro minuti che avevano chiuso davanti all’ecuadoriana Ordonez. La sudamericana finisce così ottava e l’Ecuador vince l’oro a squadre con 12 punti, l’Italia chiude al secondo posto con 13. Quanta disorganizzazione. — I Mondiali a squadre di marcia hanno tenuto a definitivo battesimo le nuove distanze del tacco e punta, entrate in vigore a partire dallo scorso 1° gennaio: la 21,097 km (unica specialità che sarà presente anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028) e la 42,195 km....🔗 Leggi su Oasport.it
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