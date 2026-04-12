L’Italia aveva celebrato la vittoria nella maratona di marcia, ma successivamente sono state annunciate penalizzazioni che hanno modificato il risultato finale. Le atlete brasiliane De Sousa e Vicentainer, che avevano concluso davanti all’ecuadoriana Ordonez, sono state penalizzate di quattro minuti. Fiorini si è piazzata seconda, mentre le rappresentanti italiane hanno conquistato la medaglia d’argento. La situazione ha suscitato sorpresa tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

AGGIORNAMENTO ORE 16.10. L’Italia aveva già festeggiato la vittoria, poi è arrivata la doccia fredda: le brasiliane De Sousa e Vicentainer sono state penalizzate di quattro minuti che avevano chiuso davanti all’ecuadoriana Ordonez. La sudamericana finisce così ottava e l’Ecuador vince l’oro a squadre con 12 punti, l’Italia chiude al secondo posto con 13. Quanta disorganizzazione. — I Mondiali a squadre di marcia hanno tenuto a definitivo battesimo le nuove distanze del tacco e punta, entrate in vigore a partire dallo scorso 1° gennaio: la 21,097 km (unica specialità che sarà presente anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028) e la 42,195 km....🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia padrona della maratona di marcia, anzi no: penalizzazioni dopo la festa. Fiorini seconda, azzurre d’argento

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