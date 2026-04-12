L’Italia non si qualifica per i Mondiali per la terza volta consecutiva, una sconfitta che si riflette anche nel settore commerciale. Tra le conseguenze, la decisione di Telepass di interrompere la collaborazione e il rischio che altre aziende decidano di abbandonare i loro accordi di sponsorizzazione. La situazione riguarda direttamente il panorama delle partnership commerciali legate al calcio e alle competizioni internazionali.

La terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali non è solo una catastrofe sportiva. È un disastro commerciale. E i numeri, questa volta, non lasciano spazio all’ottimismo azzurro. Il conto, quasi 20 milioni che evaporano. La mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026 presenta un conto durissimo alla Figc: l’impatto economico stimato si avvicina ai 20 milioni di euro tra mancati introiti e riduzione dei contratti. Non si tratta di proiezioni vaghe, ma di cifre già iscritte a bilancio. Il caso più emblematico riguarda Adidas, lo sponsor tecnico storico degli Azzurri. Il contratto, del valore complessivo di circa 30 milioni di euro, prevede un malus automatico in caso di assenza dal Mondiale: quasi 9,5 milioni in meno nell’anno del torneo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Italia fuori dai Mondiali e crisi sponsor, Telepass saluta e altri a rischio fuga

Nazionale di calcio, la fuga degli sponsor dopo l’addio ai Mondiali: Telepass molla, Adidas applica il malusLa mancata qualificazione ai Mondiali 2026, la terza consecutiva, presenta il conto anche fuori dal campo.

L'Italia fuori dai MondialiFirenze, 2 aprile 2026 – L’Italia è fuori dai Mondiali, fuori per la terza volta di fila dai mondiali di calcio.