Un commento pubblicato online da un membro di un circolo locale del Partito Democratico ha suscitato polemiche per aver definito Israele come uno Stato illegittimo e terrorista, aggiungendo che dovrebbe essere annientato. Il post, risalente al primo aprile, è stato firmato dal segretario del Circolo 2 di Monza. La dichiarazione ha attirato l'attenzione delle autorità e dei media, generando reazioni di condanna e di sdegno.

"Israele è uno Stato illegittimo e terrorista, e va annientato". Il post che risale allo scorso 1 aprile è firmato da Michele Gamba, segretario del Circolo 2 del Partito Democratico di Monza. Parole scritte durante una discussione su X in merito alla guerra in Iran, in cui si faceva notare che "se grazie al presidente Trump cadranno i regimi criminali in Iran, Venezuela e Cuba favorendone la transizione alla democrazia, il vantaggio geopolitico sarà enorme e verrà ricordato come l’eroe del 21esimo secolo" e che "Trump sta provando a distruggere un regime che da 47 anni è nemico dell’Occidente". Ecco quindi le parole dell’esponente dem: "L’Iran poi non è un nemico dell’Occidente, ha sempre avuto ottimi rapporti con l’Italia, ed è piuttosto nemico di Israele (giustamente, Israele è uno Stato illegittimo e terrorista, e va annientato)".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Israele va annientato". Bufera sul coordinatore Pd

“Israele Stato illegittimo, va annientato”. Il post choc del segretario di Circolo del PdLa sinistra istituzionale sembra aver perso contezza del galateo diplomatico nelle questioni che riguardano il conflitto mediorientale.

“Israele va annientato”. Le parole choc del segretario locale del Pd ora diventano un caso politico: “Schlein chiarisca”La sinistra ha un problema latente nei confronti di Israele che, purtroppo, sembra toccare anche il Partito democratico.