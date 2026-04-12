Isola sull' Arno la soprintendente rilancia l' idea | Così rivivono il fiume e le Cascine Ma intanto ci pensa Claudio Baglioni

Una recente iniziativa ha visto la soprintendente proporre di recuperare un’isola sull’Arno, con l’obiettivo di riqualificare il fiume e le aree delle Cascine. Nel frattempo, il cantautore italiano ha annunciato un evento musicale che si terrà nelle stesse zone, attirando l’attenzione di pubblico e media. Durante un incontro sono stati discussi temi legati alla funzione dell’architettura, con un focus sulla connessione tra cultura e paesaggio urbano.

Un incontro per riflettere sulla funzionalità e sull’importanza dell’architettura ma sempre legata alla cultura e alla bellezza. È quello che si è tenuto nel corso della giornata di ieri, sabato 11 aprile, al Performing Arts Research Centre nel piazzale delle Cascine. All’incontro, dal titolo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Spallette sull'Arno, a difendere i lavori anche la Soprintendente Ranaldi: "Polemica sterile"