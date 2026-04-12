A Islamabad, dopo circa venti ore di negoziati, si è concluso senza un accordo il tentativo di trovare una soluzione diplomatica per il conflitto. L’Iran ha rifiutato il piano presentato dagli Stati Uniti, mettendo fine alle speranze di una tregua immediata. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sulle ragioni di questa posizione o sui prossimi passi previsti.

Il tentativo di sbloccare il conflitto attraverso il dialogo diplomatico a Islamabad si è concluso senza un esito positivo. Dopo oltre venti ore di consultazioni serrate tra le delegazioni statunitensi e quelle iraniane, il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, ha comunicato che l’Iran ha rifiutato le proposte formulate durante il vertice, interrompendo la possibilità di trasformare la tregua attuale in una pace definitiva. L’ostacolo del mancato accordo dopo il lungo confronto. Le trattative tenutesi in Pakistan hanno i rappresentanti di Washington e Teheran impegnati in una maratona diplomatica durata più di venti ore. L’obiettivo primario del tavolo di Islamabad era trovare una soluzione per porre fine alla guerra, che finora è rimasta in uno stato di stallo grazie a un cessate il fuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Islamabad, tregua a rischio: l’Iran rifiuta il piano USA dopo 20 ore

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