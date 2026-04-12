Ischia il 16 aprile evento pubblico a Casamicciola per ringraziare Legnini

Il 16 aprile si terrà un evento pubblico al porto turistico di Casamicciola, Ischia, dedicato a ringraziare Giovanni Legnini. Due mesi dopo la conclusione del suo incarico come Commissario straordinario per la Ricostruzione dopo la calamità sull’isola, l’appuntamento inviterà i cittadini e le autorità locali. La manifestazione si svolgerà in un contesto di celebrazione e riconoscimento per le attività svolte durante il periodo di emergenza.

Due mesi dopo la fine del suo mandato quale Commissario straordinario per la Ricostruzione post calamità di Ischia, l’isola ringrazierà Giovanni Legnini con un evento pubblico in programma giovedì 16, al porto turistico di Casamicciola. Per gli organizzatori (cittadini, comitati delle famiglie colpite dal sisma e dall’alluvione e associazioni di categoria) si tratta di “un’iniziativa pensata per rendere omaggio a un percorso che ha segnato profondamente il territorio, durante una delle fasi più complesse e decisive della storia recente dell’isola”. Nominato Commissario Straordinario per la ricostruzione di Ischia per il sisma del 2017 a fine...🔗 Leggi su Ildenaro.it

Casamicciola celebra Legnini: l’appuntamento per la ricostruzioneIl porto turistico di Casamicciola ospiterà giovedì 16 aprile un evento pubblico per ringraziare Giovanni Legnini, a due mesi dalla conclusione del...

Ora è ufficiale, Legnini è il candidato sindaco di centrosinistra e civiche: "Una nuova stagione per la città" e alla villa un evento pubblicoLa notizia era certa da settimane, ma mancava l'ufficialità, che è arrivata il giorno prima di Pasqua: Giovanni Legnini, 67 anni, è il candidato...