In Irlanda, si sono svolte manifestazioni di protesta per il rialzo dei prezzi del petrolio. Di fronte alle crescenti tensioni internazionali, anche le isole britanniche sono interessate dalle conseguenze delle azioni militari tra Israele e gli Stati Uniti contro Teheran. La situazione ha portato a una mobilitazione popolare e all'intervento delle forze armate per gestire le proteste.

Gli effetti collaterali dell’attacco di Israele e USA contro Teheran si fanno ormai sentire anche nelle isole britanniche. Da martedì scorso gli irlandesi sono in strada per protestare contro i rincari clamorosi dell’energia. La benzina è aumentata di quasi 25 centesimi di euro al litro, mentre il diesel addirittura di 50, passando da € 1,70 a € 2,17 presso molte stazioni di servizio. I blocchi e le proteste. Oltre alle proteste di piazza, a preoccupare Dublino sono i blocchi stradali messi dai manifestanti, che allo scopo usano trattori e altri veicoli. Nel centro della capitale ormai è difficile muoversi e anche i trasporti pubblici sono in difficoltà.🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Irlanda: proteste popolari per il prezzo del petrolio, interviene l’esercito

Crolla il prezzo del petrolioIl prezzo del petrolio crolla con il cessate il fuoco annunciato dal presidente americano.

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