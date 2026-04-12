Iran Trump | Se la Cina invierà armi a Teheran si ritroverà in grossi guai

L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che una eventuale fornitura di armi dalla Cina all’Iran comporterebbe seri problemi per Pechino. La sua affermazione si basa su una possibile azione da parte della Cina di inviare armamenti all’Iran, senza specificare ulteriori dettagli o conseguenze. La questione è stata sollevata in un momento di tensione tra le parti e si inserisce nel quadro delle relazioni internazionali riguardanti la regione.

Donald Trump ha affermato che se la Cina invierà armi all’Iran “avrà grossi problemi“. La minaccia del presidente degli Stati Uniti è arrivata mentre rispondeva a una domanda di un giornalista all’esterno della Casa Bianca, che gli chiedeva conto delle indiscrezioni dei media secondo le quali Pechino si sta preparando a fornire nuovi sistemi di difesa aerea a Teheran entro le prossime settimane. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Trump: "Se la Cina invierà armi a Teheran si ritroverà in grossi guai" Leggi anche: Trump, 'se la Cina invia armi all'Iran avrà grossi problemi' Trump minaccia l’Iran: «Se falliscono i colloqui useremo armi più potenti». Teheran: «Negoziati solo dopo il cessate il fuoco in Libano» – La direttaNel quarantunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che i negoziati di pace saranno sospesi finché... Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui