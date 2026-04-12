Iran Trump annuncia | Dragamine a Hormuz anche da Londra Pasdaran | Finirete in trappola Putin s’offre di mediare

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un'unità navale, specificando un dragamine, sarà inviata nello stretto di Hormuz, con la possibilità di coinvolgere anche forze provenienti da Londra. I Pasdaran iraniani hanno risposto minacciando di far cadere gli Stati Uniti in una trappola. Nel frattempo, il presidente russo si è offerto di fungere da mediatore tra le parti coinvolte. Trump ha inoltre annunciato il

Con la minaccia di distruggere “qualunque iraniano spari contro gli Usa o navi pacifiche” e di imporre dazi del 50% alla Cina se invierà armi a Teheran. Una vera prova di forza, una escalation che rischia di far schizzare nuovamente il prezzo del petrolio, di irritare Pechino e New Delhi – i principali importatori di greggio iraniano – e di mettere a rischio la fragile tregua di due settimane, allontanando i pochi spiragli rimasti per la ripresa del dialogo. Il clima di sfiducia reciproca che ha segnato i colloqui in Pakistan resta, tanto che Teheran ha schierato forze speciali della Marina lungo la sua costa meridionale, temendo una potenziale invasione terrestre da parte delle forze americane.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Iran, Trump annuncia: “Dragamine a Hormuz anche da Londra”. Pasdaran: “Finirete in trappola”. Putin s’offre di mediare Leggi anche: Usa-Iran, nervi tesi dopo i colloqui. Trump ordina il blocco navale a Hormuz: «Anche Londra invierà i dragamine». La risposta militare di Teheran – La diretta Leggi anche: Negoziati Usa-Iran falliti, l’annuncio di Trump: «Blocco navale immediato a Hormuz». Putin si offre come mediatore – La diretta Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana in una notte: il conto alla rovescia e l'ultimatum