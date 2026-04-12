Iran storici colloqui tra Teheran e Washington in Pakistan Trattative avanti a oltranza

Per la prima volta dal 1979, Stati Uniti e Iran si sono incontrati di persona in Pakistan per avviare colloqui ufficiali. Le trattative sono durate a lungo e hanno coinvolto rappresentanti di entrambe le parti, segnando un passo importante nelle relazioni tra i due Paesi. L'incontro si è svolto in un contesto di tensioni e incertezze, senza che siano stati forniti dettagli sui contenuti trattati o sui risultati ottenuti.

Per la prima volta dal 1979 Stati Uniti e Iran si sono trovati a negoziare faccia a faccia. Islamabad, capitale del Pakistan, è la sede in cui la delegazione americana guidata dal vicepresidente JD Vance e quella iraniana, con a capo il presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, tentano di trovare una soluzione per fare in modo che il cessate il fuoco nella guerra iniziata lo scorso 28 febbraio con l’attacco di Usa e Israele all’ Iran possa trasformarsi in un accordo di pace duraturo. Il capo delegazione iraniano ha detto di affrontare i negoziati con “completa sfiducia”, visti i “tradimenti della diplomazia” portati avanti dagli americani.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, storici colloqui tra Teheran e Washington in Pakistan. Trattative avanti a oltranza Leggi anche: Pakistan: "Presto ospiteremo colloqui tra Teheran e Washington" Colloqui storici a Islamabad: Usa e Iran trattano a oltranza, nodo HormuzIl primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha inaugurato oggi i tanto attesi Colloqui di Islamabad, segnando l’inizio di colloqui diretti ad alto...