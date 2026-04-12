Iran ha detto no Vance annuncia il fallimento dei negoziati

Il vicepresidente degli Stati Uniti ha annunciato che i negoziati di Islamabad sono terminati senza successo, poiché l’Iran ha rifiutato di accettare le condizioni proposte. La comunicazione è arrivata tramite un’agenzia di stampa, senza ulteriori dettagli sulle richieste o sui motivi del mancato accordo. La notizia segnala la fine di un tentativo di dialogo tra le parti coinvolte.