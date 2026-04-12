Iran ha detto no Vance annuncia il fallimento dei negoziati
Il vicepresidente degli Stati Uniti ha annunciato che i negoziati di Islamabad sono terminati senza successo, poiché l’Iran ha rifiutato di accettare le condizioni proposte. La comunicazione è arrivata tramite un’agenzia di stampa, senza ulteriori dettagli sulle richieste o sui motivi del mancato accordo. La notizia segnala la fine di un tentativo di dialogo tra le parti coinvolte.
(Adnkronos) – "L'Iran non ha accettato le nostre condizioni". JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, annuncia il fallimento dei negoziati di Islamabad. Le delegazioni di Usa e Iran hanno discusso per oltre 20 ore con l'obiettivo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra, attualmente congelata da una tregua. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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