Iran fiducioso Vance pessimista | i due racconti opposti del fallimento diplomatico

Le trattative tra l’Iran e gli Stati Uniti si sono concluse senza un accordo, sorprendendo pochi osservatori. Dopo diversi incontri, i rappresentanti iraniani si sono detti fiduciosi di poter riprendere i negoziati, mentre i loro omologhi statunitensi si sono mostrati pessimisti riguardo ai risultati raggiunti. Nessuna delle parti ha annunciato una data per un nuovo round e i colloqui si sono interrotti senza accordi formali.

Nessuno si aspettava che i colloqui con gli Stati Uniti potessero giungere a un accordo in una sola sessione. Così il ministero degli Esteri di Teheran commenta l'esito negativo delle trattative in Pakistan tra le delegazioni americana e iraniana, dopo la partenza da Islamabad dei negoziatori delle due parti a colloqui conclusi con un nulla di fatto. "Naturalmente, fin dall'inizio non avremmo dovuto aspettarci di raggiungere un accordo in una sola sessione. Nessuno aveva tale aspettativa", ha detto il portavoce del ministero Esmaeil Baqaei, secondo l'emittente statale iraniana IRIB. Teheran, ha poi aggiunto, è "fiduciosa che i contatti tra noi e il Pakistan, così come con i nostri altri amici nella regione, continueranno".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran fiducioso, Vance pessimista: i due racconti opposti del fallimento diplomatico Leggi anche: “Iran ha detto no”, Vance annuncia il fallimento dei negoziati Milano-Cortina 2026, alla Cerimonia di Apertura è già caso diplomatico tra Macron e Vance per il posto a sedereLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, in programma questa sera allo stadio di San Siro, si preannuncia come un...