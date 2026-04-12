A soli 16 anni, Dalila Brocculi, riconosciuta come Alfiere della Repubblica, si dedica ad assistere le famiglie in terapia intensiva. Ricorda un momento speciale, quando ha visto sua madre arrivare da scuola con un mazzo di fiori. La giovane coinvolta in attività di supporto si occupa di aiutare le persone in situazioni di emergenza sanitaria, dedicando il suo tempo e impegno a questa causa.

Dalila Brocculi, Alfiere della Repubblica a soli 16 anni, che effetto le fa? "È bellissimo. Ho visto mia mamma all’uscita da scuola che mi veniva incontro con un mazzo di fiori. Non ho capito subito, ma quando ho letto il biglietto sono scoppiata di gioia". Fin da piccolissima ha iniziato a fare la volontaria ne La Prima Coccola, associazione riminese che sostiene i genitori e la Terapia intensiva neonatale riminese. Si ricorda i primi passi? "Avevo tra i quattro e i cinque anni e seguivo mia mamma, anche lei volontaria nell’associazione. Andavo ai banchetti e in reparto". È nata prematura dopo appena 28 settimane. Per i genitori che vivono le proprie giornate alla Tin rappresenta più di una volontaria.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Io, prematura, assisto le famiglie in terapia intensiva"

Leggi anche: Lutto per la figlia di Snoop Dog, è morta la sua bimba di 10 mesi: nata prematura, era appena uscita dalla terapia intensiva neonatale

Crescono gli ospedali Molinette e Cto di Torino: inaugurati due nuovi reparti di terapia intensiva e uno di terapia sub-intensivaOggi, lunedì 9 marzo 2026, sono stati inaugurati due nuovi reparti di terapia intensiva negli ospedali Molinette e Cto di Torino e uno di terapia...