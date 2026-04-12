Investire nella formazione del personale non è un capriccio né uno spreco

Un rappresentante istituzionale ha dichiarato che investire nella formazione del personale non si tratta di un capriccio o di uno spreco. In un'altra dichiarazione, si è commentato che le critiche rivolte alle scelte amministrative sono spesso fatte più per ottenere visibilità che per analizzare realmente i temi trattati. Entrambe le affermazioni sono state rilasciate durante un dibattito pubblico sulla gestione delle risorse e delle politiche di sviluppo locale.

«Ancora una volta assistiamo a una critica costruita più per cercare visibilità che per affrontare seriamente il merito delle scelte amministrative. Al netto della solita claque, i cittadini hanno capito benissimo questo giochino e non ci cascano più. Investire nella formazione del personale non.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Investire sui giovani: Rotary e Rotaract Fiorenzuola insieme per la formazione e il futuro del territorioL’incontro si è svolto con la regia del presidente del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda, Rinaldo Onesti, e del presidente del Rotaract Club Fiorenzuola... Amministrazione del personale, competenze e formazione fanno la differenzaOgni organizzazione cresce davvero quando riesce a valorizzare le persone che la compongono.