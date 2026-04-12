Una donna di 30 anni è stata condannata a cinque anni e due mesi di reclusione dopo aver investito un tabaccaio. La vicenda si è verificata nella zona di Orzinuovi, in provincia di Brescia, dove la donna, in un primo momento, aveva tentato di sottrarsi al pagamento di un conto di 300 euro. Successivamente, è salita in auto e ha investito il negoziante che cercava di bloccarla.

Orzinuovi (Brescia) – Ha prima cercato di non pagare un conto di 300 euro, poi è salita in auto e ha investito il tabaccaio che tentava di fermarla. Per questo una donna di 30 anni bresciana è stata condannata a 5 anni e 2 mesi di reclusione per rapina e lesioni. I fatti risalgono al 3 novembre 2023, a Soresina. Protagonista della vicenda Nadia Bevilacqua, residente a Orzinuovi. L’investimento. Secondo quanto ricostruito in aula, la donna era entrata nella tabaccheria di Riccardo Raffani con il pretesto di pagare una bolletta da 305 euro. Quando si è trattato di avere i soldi della bolletta pagata, la situazione è degenerata: la 30enne ha accusato la madre del titolare di avere messo le mani nella sua borsetta e di averle sottratto il portafoglio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Investì con l’auto un tabaccaio: 30enne condannata a cinque anni e due mesi

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